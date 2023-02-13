«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» на выезде и обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ

фото: ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Сочи» и обеспечил себе выход в плей-офф. Игра состоялась 13 февраля и завершилась со счетом 4:1.

К середине второго периода уфимская команда уже вела 3:0 благодаря шайбам Башкирова, Науменкова и Коледова. Хозяевам встречи удалось отквитать один гол – отличился Василий Мачулин. Точку в матче поставил Саша Хмелевский, забивший за пару минут до конца второго отрезка. В заключительной 20-минутке ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника.

ХК «Сочи» (Сочи) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0).

Голы:

0:1 (8:10) — Данил Башкиров;

0:2 (27:31) — Михаил Науменков;

0:3 (30:39) — Павел Коледов;

1:3 (33:10) — Василий Мачулин;

1:4 (37:27) — Саша Хмелевский.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на выезде в Омске, где сразится с «Авангардом». Игра пройдет в среду, 15 февраля.