Хабиров открыл год празднования 150-летия Фёдора Шаляпина

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Глава Башкирии Радий Хабиров открыл год празднования 150-летия оперного певца Федора Шаляпина. 13 февраля руководитель региона посетил по этому случаю концерт «Его величество бас» на сцене Башоперы. Он поприветствовал участников и гостей программы, выразив признательность выдающемуся исполнителю. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы РБ.

– Фёдор Иванович Шаляпин – человек уникальной судьбы, удивительно талантливый исполнитель. Он выходец из простой крестьянской семьи, приехал в Уфу совсем молодым мальчишкой. Мы, жители Башкортостана, гордимся тем, что гениальный русский бас начал свой творческий путь именно здесь, в нашем замечательном городе, – отметил Хабиров.

Он напомнил, что в Уфе весной 2024 года будет открыт музей Шаляпина. Экспонатами выставки станут в том числе и афиши выступлений прославленного баса на лучших мировых сценах мира того времени. В рамках года Федора Шаляпина в Башкирии будут проходить мероприятий в память о певце: концерты и спектакли, конкурсы, музыкальные и музейные вечера, художественные выставки.