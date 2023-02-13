В Уфе инвесторам предложили построить физкультурный центр за 213 или 612 млн рублей

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для строительства физкультурно-оздоровительного центра в Демском районе Уфы

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для строительства физкультурно-оздоровительного центра в Демском районе Уфы. Проект можно будет реализовать по концессионному соглашению с местной администрацией. Сообщение об этом появилось на сайте регионального правительства 13 февраля.

Под размещение ФОК предлагаются две площадки. Площадь первой составляет 7,2 тыс. кв. м. Она предусматривает постройку 2-этажного комплекса с ледовой ареной, четырьмя залами, в том числе для смешанных единоборств, мини-футбола и баскетбола. Бюджет проекта составит 613,2 млн рублей.

Площадь второй площадки в два раза меньше первой – 3 тыс. кв. м. Она располагается на месте воздухоопорного комплекса. На ней так же предполагается оборудование четырех залов: как универсальных и тренажерных, так и для занятий по борьбе и настольным теннисом. В этом случае стоимость проект оценивается в 213,7 млн рублей.

По условиям концессионного соглашения земельный участок, принадлежащий мэрии, будет передан инвестору в аренду для его дальнейшей эксплуатации с целью получения прибыли. До 30% тренировочного времени будет предоставлено концеденту на безвозмездной основе. Соглашение может быть заключено на срок до 49 лет. Предпринимателю, который согласится вложиться в строительство ФОКа, предоставят меры поддержки: включат проект в перечень приоритетных, а также сделают вычет по налогу на прибыль и освободяи от налога на имущество организации.