Названы продукты, подорожавшие в Башкирии в январе 2023 года

За первый месяц текущего года в республике в цене выросли свежие огурцы (на 39,8% – до 226,5 руб. за 1 кг) и помидоры (на 32,2% – до 153,5 руб.) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Башстат перечислил продукты, которые подорожали в Башкирии в январе 2023 года по сравнению с декабрем. Статистическое ведомство опубликовало отчет 13 февраля.

За первый месяц текущего года в республике в цене выросли свежие огурцы (на 39,8% – до 226,5 руб. за 1 кг) и помидоры (на 32,2% – до 153,5 руб.), репчатый лук (на 26,7% – до 36 руб.), морковь (на 20,4% – до 32,3 руб.), капуста (на 15,2% – до 21 руб.), свекла (на 12,8% – до 32 руб.), виноград (на 12,6% – до 181,5 руб.), картошка (на 11,6% – до 30 руб.), бананы (на 7,4% – до 102,5 руб.), а также сосиски и вареные колбасы (на 5% – до 400 руб. соответственно).

В то же время подешевели гречка (на 7,1% – до 68,3 руб.) и полукопченые колбасы (на 5,8% – до 460,5 руб.).