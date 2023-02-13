В Башкирии мужчину оштрафовали за неповиновение полицейским

В башкирском городе Давлеканово местного жителя оштрафовали за неповиновение полицейским

В башкирском городе Давлеканово местного жителя оштрафовали за неповиновение полицейским. Об этом сообщила пресс-служба местного суда.

Как рассказали в инстанции, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов на улице по подозрению в пьяном состоянии. В ответ на законные требования полицейских добровольно проехать в отдел для составления административного протокола горожанин отказался и стал вести себя неадекватно.

Сотрудникам пришлось применить физическую силу. Они доставили задержанного в центральную районную больницу для прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь и телесные повреждения.

На суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 2 тыс. рублей.