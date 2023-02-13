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НовостиОбщество13 февраля 2023 15:44

В Башкирии 15 февраля закроют аварийный мост через реку Ик на границе с Татарстаном

Он находится в Туймазинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Туймазинском районе Башкирии в среду, 15 февраля, на реконструкцию закроют находящийся в аварийном состоянии мост через реку Ик на автодороге Октябрьский-Уруссу при границе с Татарстаном

В Туймазинском районе Башкирии в среду, 15 февраля, на реконструкцию закроют находящийся в аварийном состоянии мост через реку Ик на автодороге Октябрьский-Уруссу при границе с Татарстаном

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Туймазинском районе Башкирии в среду, 15 февраля, на реконструкцию закроют находящийся в аварийном состоянии мост через реку Ик на автодороге Октябрьский-Уруссу при границе с Татарстаном. Об этом предупредил местный Минтранс.

– Организован объезд по маршрутам Азнакаево – Ютаза-М-5 «Урал», «Уруссу-Октябрьский» – Абсалямово-Уба и Абсалямово-Александровка, – передали в ведомстве.

Все необходимые дорожные знаки у моста установлены. Министерство опубликовало схему его объезда. Водителей попросили учитывать ее при планировании поездок.

Схема объезда аварийного моста // Минтранс РБ

Схема объезда аварийного моста // Минтранс РБ