Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента республики Муртазы Рахимова Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента республики Муртазы Рахимова. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Как ранее и предполагалось, именем Рахимова в Уфе назовут одну из центральных улиц. Какую именно, должна будет предложить мэрия. Кроме того, в башкирской столице ему установят памятник перед зданием Госсобрания-Курултая и мемориальную доску на доме, где он жил.

Согласно указу, в честь первого президента Башкирии также назовут республиканскую гимназию-интернат №3 и гимназию в селе Мраково. Правительству региона поручено разработать предложения о присвоении имени Рахимова еще одному образовательному учреждению. Помимо этого, в его родной деревне Таваканово Кугарчинского района построят музей.

– В Национальном музее республики начнут сбор фонда материалов о деятельности первого Президента республики, а к 90-летию со дня рождения Муртазы Губайдулловича выпустят биографическую энциклопедию о нём, – передали в администрации главы РБ.

Напомним, Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. Церемония прощания с ним состоялась через два дня. На ней присутствовал президент России Владимир Путин. Экс-руководителя республики похоронили на мусульманском кладбище.