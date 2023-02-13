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НовостиОбщество13 февраля 2023 15:10

Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Именем первого президента Башкирии Муртазы Рахимова в Уфе назовут улицу и гимназию
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента республики Муртазы Рахимова

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента республики Муртазы Рахимова

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента республики Муртазы Рахимова. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Как ранее и предполагалось, именем Рахимова в Уфе назовут одну из центральных улиц. Какую именно, должна будет предложить мэрия. Кроме того, в башкирской столице ему установят памятник перед зданием Госсобрания-Курултая и мемориальную доску на доме, где он жил.

Согласно указу, в честь первого президента Башкирии также назовут республиканскую гимназию-интернат №3 и гимназию в селе Мраково. Правительству региона поручено разработать предложения о присвоении имени Рахимова еще одному образовательному учреждению. Помимо этого, в его родной деревне Таваканово Кугарчинского района построят музей.

– В Национальном музее республики начнут сбор фонда материалов о деятельности первого Президента республики, а к 90-летию со дня рождения Муртазы Губайдулловича выпустят биографическую энциклопедию о нём, – передали в администрации главы РБ.

Напомним, Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. Церемония прощания с ним состоялась через два дня. На ней присутствовал президент России Владимир Путин. Экс-руководителя республики похоронили на мусульманском кладбище.