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НовостиОбщество13 февраля 2023 14:47

В Башкирии до конца 2023 года перекрыли участок трассы Уфа-Бирск-Янаул

Движение автомобилей будет осуществляться по объездной дороге
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // Минтранс Башкортостан

фото: телеграм // Минтранс Башкортостан

В Башкирии до 31 декабря 2023 года перекрыли участок региональной трассы Уфа-Бирск-Янаул. Речь идет о 300-метровом отрезке на 159-м километре автодороги в Бураевском районе. Там закрыли движение для всех видов транспорта. Мера связана со строительством автодороги «Казань-Екатеринбург», которая пройдет через республику. Об этом 13 февраля предупредил местный Минтранс.

– Движение осуществляется по временной объездной. На месте установлены предупреждающие дорожные знаки, – передали в ведомстве.

Министерство извинилось за временные неудобства и попросило водителей быть внимательными.