В Уфе врачи спасли пациента, на спор проглотившего два гвоздя

В Уфе местный житель на спор с приятелем проглотил два гвоздя. От смертельных последствий необдуманного поступка его спасли врачи

В Уфе местный житель на спор с приятелем проглотил два гвоздя. От смертельных последствий необдуманного поступка его спасли врачи. Об этом 13 февраля в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Проглотившему гвозди мужчине через некоторое время стало плохо. Он жаловался на боли в животе, тошноту, сухость во рту и слабость. Ему на дом вызвали медиков, и они доставили пациента в больницу скорой медицинской помощи.

Осмотрев больного через рентген органов брюшной полости, врачи увидели инородные тела, которые были связаны между собой и расположены крестообразно. Компьютерная томография выявила признаки перфорации толстой кишки – нарушение целостности стенки кишечника, сопровождающееся выходом его содержимого в брюшную полость.

Хирурги провели пациенту лапаротомию – разрез брюшной стенки – и изъяли два железных гвоздя длиной в восемь сантиметров и диаметров в четыре миллиметра. Мужчине пришлось удалить половину толстой кишки. После операции его выписали.