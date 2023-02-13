СК возбудил против сотрудников «Башспирта» уголовное дело о растрате и мошенничестве

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, мошенничестве и растрате против должностных лиц компании «Башспирт» Фото: Рустем АХУНОВ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, мошенничестве и растрате против должностных лиц компании «Башспирт». Ущерб государству от действий сотрудников оценивается в 400 млн рублей. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2019 по 2020 год сотрудники «Башспирта» нарушили конкурсные процедуры и заключили с единственным поставщиком более 4 тыс. договоров по завышенным ценам на закупку товаров и оказание услуг. Кроме того, компания и индивидуальный предприниматель в 2019 году так же без проведения конкурса на десять лет заключили договор аренды 3-этажного памятника архитекторы – «Дома Бушмариных». Стоимость сделки составляла 177 млн рублей. Когда собственник здания сменился, «Башспирт» заключил с его новым владельцем дополнительное соглашение с повышением арендной платы до 203 млн рублей. При этом сам дом был купен всего лишь за 21 млн рублей.

– После заключения договора аренды через дочернюю организацию АО «Башспирт» была закуплена мебель, а также проведен ремонт здания на общую сумму почти 50 млн рублей, что превышает стоимость его аренды за 5 лет. При этом стоимость работ и товаров была выше рыночной, а контрагентами выступали подконтрольные акционерному обществу лица и организации, – передали в СК РБ.

Следователи также выяснили, что по указанию должностных лиц «Башспирта» по заниженной цене – более 132 млн рублей – были отчуждены объекты недвижимости дочерней компании (ТД «Башспирт»). Их рыночная цена превышает 200 млн рублей.

– Покупателями указанных объектов выступили знакомые, родственники и друзья аффилированных лиц из числа должностных лиц АО «Башспирт», бывших сотрудников и членов совета директоров ООО ТД «Башспирт». В последующем между новыми собственниками и ООО ТД «Башспирт» заключены договоры аренды указанных объектов на 10 лет с явно завышенными арендными платежами, – пояснили в правоохранительном ведомстве.

В результате незаконных действий сотрудников «Башспирта» республике, которая является единственным акционером компании, был причинен ущерб, превышающий 400 млн рублей. Преступления в ходе совместной работы выявили следователи СКР и оперативники ФСБ. Они продолжают устанавливать все обстоятельства проведенных афер.