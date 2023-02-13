В Башкирии зарезали мужчину, потому что он приходил в гости с пустыми руками

фото: СК РБ

В башкирском городе Бирске зарезали бездомного мужчину, потому что он приходил в гости с пустыми руками. Его труп пролежал в подвале восемь дней. Убийца уже задержан, ему предъявлено обвинение. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета и МВД республики.

По версии следствия, 27 января компания четырех человек распивала алкоголь в квартире. Когда хозяин жилища уснул, 47-летний обвиняемый стал предъявлять претензии 58-летнему гостю из-за того, что он не приносит с собой к столу ни еду, ни выпивку.

– Пожилой гость вышел из квартиры, однако злоумышленник догнал его и ударил несколько раз кулаком, после чего нанес два удара ножом в спину, а затем столкнул потерпевшего в бытовку, пристроенную к дому. От полученных ранений мужчина скончался. Учитывая, что близких у потерпевшего не было, его исчезновение никто не заметил. Жилец дома обнаружил его тело спустя 8 дней, – передали в СК РБ.

Следователи узнали, где последний раз находился погибший, обнаружили в злополучной квартире его личные вещи, а затем вышли и на подозреваемого. Поначалу он отрицал свою причастность к убийству, однако после предъявленных доказательств – в том числе и показаний очевидцев – во всем сознался. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.