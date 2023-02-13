На этой неделе в 11 жилых домах Уфы отключат воду

На этой неделе холодную и горячую воду отключат в 11 жилых домах Уфы. Водоснабжение приостановят из-за плановых ремонтных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе холодную и горячую воду отключат в 11 жилых домах Уфы. Водоснабжение приостановят из-за плановых ремонтных работ. Соответствующее предупреждение было опубликовано на сайте «Уфаводоканал».

Завтра, 14 февраля, с 10:30 до 22:30 подачу горячего и холодного водоснабжения приостановят в домах на улицах:

– Баргузинская, 6, 19/1;

– Минигали Губайдуллина, 17/3

– Степана Злобина, 5/1, 7, 9, 11, 15

В четверг, 16 февраля, с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся три жилых дома на улице Мушникова, 9/3, 9/4, 11.