Хабиров поручил разобраться с депутатом «Единой России» за незаконную свалку

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с бизнесменом и депутатом «Единой России» в Мишкинском районе Радиком Шамсутдиновым, который устроил свалку рядом с селом Мишкино. На полигон, как пояснил руководитель региона на оперативном совещании в местном правительстве 13 февраля, сбрасывались отходы компании «СтройПроект», принадлежащей предпринимателю.

– Он [Шамсутдинов] привлечен к административной ответственности. Я прошу исполком [партии «Единая Россия»], пусть разберется – не надо нам таким депутатов. Если эти факты подтверждаются, сами проверьте, что он там сбрасывал. Мы тут одной рукой, значит, гребем эти свалки, куча денег туда у нас уходит, а с другого бока наш депутат туда подгребает. Так не бывает. Разберитесь, – сказал Хабиров.

Он добавил, что в партии «много достойных людей, которые не вылазят из Донбасса», направляя туда деньги и оборудование. Именно на таких депутатов необходимо ориентироваться, заключил глава Башкирии.