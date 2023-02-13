«День 1000 велосипедистов» в Уфе пройдет 27 и 28 мая

Традиционный для Уфы фестиваль «День 1000 велосипедистов» в 2023 году будет длиться два дня подряд – 27 и 28 мая Фото: Рустем АХУНОВ

Традиционный для Уфы фестиваль «День 1000 велосипедистов» в 2023 году будет длиться два дня подряд – 27 и 28 мая. Об этом в соцсетях 12 февраля сообщили организаторы мероприятия.

27 мая – это будет суббота – в уфимском амфитеатре состоится развлекательная программа по случаю фестиваля. Гости смогут прийти туда и без велосипеда, но организаторы советуют все-таки прихватить с собой двухколесный транспорт, чтобы подготовить его к велопробегу. Он стартует на следующий день, 28 мая, от площади имени Ленина рядом с Горсоветом.

– Маршрут велопарада остается прежним и задействует главные улицы столицы, – говорится в сообществе «Дня 1000 велосипедистов». – Финиш отмечаем, как обычно, в уфимском амфитеатре и продолжаем наш фестиваль.

Напомни, в 2022 году «День 1000 велосипедистов» в Уфе проходил дважды: в мае и сентябре.