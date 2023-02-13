В Башкирии в 2022 году скончались более 48,8 тыс. человек

В Башкирии в январе-декабре 2022 года скончались 48 816 человек – это на 17 550 (или на 26,4%) меньше, чем в предыдущем, 2021 году Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Башкирии в январе-декабре 2022 года скончались 48 816 человек – это на 17 550 (или на 26,4%) меньше, чем в предыдущем, 2021 году. Младенческая смертность тем временем сократилась на 30,5%: в республике умерло 153 ребенка в возрасте до одного года (в 2021-м было 220). Соответствующие данные опубликовал Росстат.

К 2022 году в регионе родились 36 213 детей – на 3 120 (или на 7,9%) меньше, чем в прошлом году. Естественная убыль населения в Башкирии составила 12 603 человека (в 2021-м этот показатель был вдвое выше – 27 033).