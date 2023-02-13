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В Башкирии заболеваемость COVID-19 выросла на 63%. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

– Мы фиксируем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения по республике составил 1,3. По данным координационного центра правительства Российской Федерации, количество выявленных случаев заболевания составил 1 554, что на 63% больше в сравнению с предыдущей неделей, – доложил министр.

С начала пандемии коронавирусом заразилось 350 643 человека. С 2020 года ковид унес жизни 5 996 пациентов.