В Башкирии олимпийским чемпионам будут платить 30 тыс. рублей в месяц

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии олимпийским чемпионам будут платить ежемесячную стипендию. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.

Как поведал руководитель Башкирии, по предложению Министерства спорта республики им был подписан указ об учреждении государственных стипендий спортсменам Башкирии – победителям и призерам олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр в составе сборных команд России, а также их тренерам. Чемпионам причитается 30 тысяч рублей в месяц, серебряным призерам – 25 тысяч, бронзовым – 20 тысяч, тренерам – половина от размера за один наивысший результат воспитанника-призера.

– Это наша благодарность, нашей управленческой команды, нашей республики – нашим великим спортсменам. Какое-то подспорье им будет. Они все-таки все в большом спорте здоровье свое отдают для флага нашей страны и нашей республики, – заявил Хабиров.