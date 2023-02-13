Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 13 февраля, ГИБДД начала в Уфе профилактическую операцию «Должник». Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Мероприятия продлятся до 20 числа. Цель операции – напомнить гражданам, привлеченным к административной ответственности, о необходимости своевременной оплаты штрафов.

Согласно законодательству, в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней может грозить штраф в двои ном размере от суммы неоплаченного, либо арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов. А в случае оплаты штрафа в 20-дневныи срок гражданину предоставляют возможность оплатить лишь половину от суммы.

Информацию о наличии неоплаченных штрафов можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции, а также портале Госуслуг.