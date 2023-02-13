В Башкирии осудили на 15 лет экс-главу одного из управлений МЧС

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В Башкирии вынесли приговор экс-главе управления МЧС по городу Межгорье. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как было установлено следователями, подсудимый с марта 2015 по апрель 2016 года получил от 63 своих подчиненных взятки за помощь в выдаче материальной помощи якобы на оплату дорогостоящего лечения, а также в связи с тяжелым финансовым положение и покровительство. Таким же образом мужчина оформил выплаты и себе на сумму 2,4 миллиона рублей.

Как отмечают, правоохранители никаких оснований для получения матпомощи у подсудимого и его подчиненных не было. Полученные средства расходовались на личные нужды. В результате преступных действий был причинен ущерб на общую сумму свыше 65,9 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки в значительном и крупном размерах», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному».

Подсудимый не признал в суде свою вину. Его приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режима, а также лишили права в течение 10 лет занимать должности в МЧС, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных.

– Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в МЧС России с целью усиления контроля за процедурой осуществления компенсационных выплат и соблюдением подчиненными сотрудниками антикоррупционного законодательства, а также привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности, – сообщает СК.