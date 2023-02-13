Хабиров потребовал отремонтировать здание союза писателей Башкирии

Сегодня, 13 февраля, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров потребовал отремонтировать здание союза писателей республики.

На прошлой неделе Хабиров встретился с председателем союза писателей Башкирии Айгизом Баймухаметовым и узнал, что члены организации не собираются в здании, которое им принадлежит. Там протекает крыша.

- Здание было передано союзу писателей в 1984 году решением Мидхата Закировича (Шакирова, руководителя советской Башкирии – Ред.). Прошло почти 40 лет и там никогда ремонт не делался. Сделаем хороший ремонт, и фасад, и крышу, внутри, - заявил Хабиров.

Глава Башкирии поручил министру культуры республики Амине Шафиковой проконтролировать ремонт в здании союза писателей.