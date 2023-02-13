В Башкирии снизят в 2 раза размер задатка на торгах по продаже госимущества

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии снизят в два раза размер задатка на торгах по продаже государственного имущества. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Депутаты Государственного Собрания планируют рассмотреть законопроект, который предусматривает уменьшение задатка при продаже государственного и муниципального имущества стоимостью менее ста миллионов рублей. В настоящее время сумма задатка составляет 20%, теперь ее хотят снизить до 10%. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, это позволит сократить затраты потенциальных покупателей на обслуживание заемных средств, которые необходимы для участия в торгах по приватизации.

– Мы рассчитываем на то, что в результате круг интересантов расширится и торги будут более конкурентными, – отметил спикер республиканского парламента.

Проект закона был одобрен Комитетом по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму. На ближайшем пленарном заседании Госсобрания депутаты рассчитывают принять его в первом чтении.