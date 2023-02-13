В Башкирии на пожаре в частном доме погиб 53-летний мужчина

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня утром, 13 февраля, в Баймакском районе Башкирии на пожаре в жилом доме погиб мужчина. О произошедшем рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент случился в доме на улице Первомайская в деревне Казанка. К месту происшествия прибыли силы и средства МЧС, Госкомитета Башкирии по ЧС и другие экстренные службы.

Пожар удалось ликвидировать в течение часа. В ходе проливки и разбора конструкций был обнаружен труп 53-летнего мужчины, который, как предполагается, был хозяин дома.

В настоящее время устанавливается причина пожара. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.