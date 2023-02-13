В Башкирии произошел пожар в ресторане

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 13 февраля, в башкирском городе Стерлитамак произошел пожар в ресторане. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в двухэтажном здании на улице Белорецкий, загорелись утеплитель и кровля строения. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС (15 человек и шесть единиц техники), Госкомитета по ЧС (пять человек и две единицы техники) и других экстренных служб.

Пожар удалось ликвидировать чуть позже чем через час. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.