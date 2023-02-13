«Слышны их внезапные мяуканья и ор»: жительница Башкирии пыталась через суд выгнать кошек из дома

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница села Кушнаренково в суде потребовала от сельсовета избавиться от бездомных кошек в своем подъезде. Ей отказали.

Необычно дело недавно рассматривали в Кушнаренковском районном суде Башкирии. С иском к сельсовету обратилась жительница многоэтажки. Она заявила, что в ее подъезде постоянно живут и плодятся бездомные кошки. Животные справляют там нужду, из-за чего в помещении стоит зловонный запах и проникает через вентиляцию в квартиру.

Также женщина жалуется на невыносимые условия жизни из-за засилья кошек. «Из подъезда слышны их внезапные мяуканья и ор в любое время суток», говорится в заявлении местной жительницы. Она через суд потребовала от сельской администрации выселить всех животных. Но многоквартирный дом управляется самими жильцами, то есть содержанием и управлением общего имущества занимаются собственники квартир. Проще говоря, жители подъезда сами в ответе за антисанитарию.

Кушнаренковский районный суд отказал в иске, но решение в силу еще не вступило.