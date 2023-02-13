Глава Минэкономразвития России выразил зависть Хабирову после посещения ЦУР Башкирии

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Министр экономического развития России Максим Решетников и глава Башкирии Радий Хабиров посетили Центр управления республикой. Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.

Решетникову рассказали, что центр работает с обратной связь от жителей республики, занимается информированием населения, а также экономической аналитикой. В числе задач третьего блока – управление значимыми проектами, контроль за соблюдением сроков «дорожных карт» по объектам.

Глава Минэкономразвития отметил, что ЦУРы по всей России решают сложные и важные задачи, и команда Центра управления Башкирией, по его мнению, – «замечательный пример командной работы».

– Поздравляю и немного завидую, что у Радия Хабирова такая замечательная команда. На федеральном уровне регионам обязательно будем помогать, – заявил министр.