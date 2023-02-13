В Башкирии запустят завод сельхозтехники за 13,7 млрд рублей

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В Башкирии в особой экономической зоне «Алга» запустят заводы сельхозтехники белорусского предприятия «Амкодор». Об этом рассказала пресс-служба Министерство экономического развития России.

Завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна и завод по производству коммунальной техники появятся территории индустриального парка «Уфимский». Для реализации планируется привлечь 13,7 миллиардов рублей. На территории объектов будет создано 750 рабочих мест.

– Сельхозтехнику, которую будут производить в Уфе, планируется поставлять в регионы России, а также в страны Азии, – заявил председатель совета директоров холдинга «Амкодор» Александр Шакутин.