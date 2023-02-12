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НовостиОбщество12 февраля 2023 16:15

Сотрудники ГИБДД Башкирии спасли водителя автобуса на трассе

ЧП произошло 12 февраля
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии сообщили, что сотрудники ведомства 12 февраля помогли водителю пассажирского автобуса на дороге Буздяк-Чекмагуш. Инспекторы нашли неисправность и решение, как починить.

По предоставленным данным, сотрудники ведомства увидели вставший автобус во время патрулирования. Как выяснилось, транспортное средство следовало по маршруту Янаул-Октябрьский.

Причиной поломки стал натяжитель ремня двигателя. Полицейские вызвали мастера и помогли починить автобус, после чего водитель продолжил свой путь.