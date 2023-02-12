Глава ГИБДД Башкирии повторно попросил воздержаться от дальних поездок

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов 12 февраля опубликовал повторное предупреждение о резком ухудшении погоды. По предоставленным данным, республику накрыли метели, снежные заносы, гололеды и накаты.

Руководитель ведомства в связи с ухудшением ситуации призвал соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать дистанцию с интервалом.

Севастьянов также отметил, что сейчас на дорогах работают инспекторы в усиленном режиме. Водители при необходимости могут попросить помощь.