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НовостиОбщество12 февраля 2023 11:21

Глава ГИБДД Башкирии повторно попросил воздержаться от дальних поездок

В республике ожидается ухудшение погоды
Источник:kp.ru

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов 12 февраля опубликовал повторное предупреждение о резком ухудшении погоды. По предоставленным данным, республику накрыли метели, снежные заносы, гололеды и накаты.

Руководитель ведомства в связи с ухудшением ситуации призвал соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать дистанцию с интервалом.

Севастьянов также отметил, что сейчас на дорогах работают инспекторы в усиленном режиме. Водители при необходимости могут попросить помощь.