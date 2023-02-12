В районе Башкирии два человека пострадали в ДТП с гужевой повозкой

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии сообщили об аварии в Бирском районе, в которой пострадали два человека, находившиеся в гужевой повозке. По предоставленным данным, ДТП произошло 11 февраля днем.

Предварительно известно, что на 15 км дороги Бирск-Питяково, 27-летний мужчина, управлявший повозкой, выезжай с прилегающей территории и не пропустил «Шевроле Авео» с 22-летней девушкой за рулем.

В результате после столкновения травмы получил и мужчина и его 34-летняя пассажирка. Лошадь и водитель иномарки не пострадали.