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НовостиОбщество12 февраля 2023 7:07

В Башкирии похоронили погибшего в СВО водителя скорой помощи

32-летнего Яна Зимина похоронили в родном Инзере
Источник:kp.ru
Фото: Андрей Иванюта

Фото: Андрей Иванюта

В Белорецком районе Башкирии 11 февраля проводили в последний путь погибшего в СВО Яна Зимина. Об этом сообщил глава района Андрей Иванюта. По предоставленным данным, мужчину предали земле в родном Инзере.

Иванюта рассказал, что Зимин погиб 9 января в городе Кременная. Мужчине должно было исполнится 32 года в марте.

– Его многие знали и уважали. Был отзывчивым, веселым, доброжелательным, готовым прийти на помощь в любую минуту, надежным и верным своему слову, – отметил руководитель районной администрации.

До начала СВО погибший работал водителей скорой помощи в участковой больнице.