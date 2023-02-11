Технопарк «Уфимский» войдет в особую экономическую зону «Алга»

Фото: Минэкономразвития РФ

Принято решение о вхождении индустриального парка «Уфимский» в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «АлгаW. Информацию об этом передали в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В сообщении также уточняется, что на территории парка компания из Белоруссии «Амкодор» намерена разместить свой завод по производству оборудования для обработки зерна. Также планируется построить завод по производству коммунальной техники.

Уточняется, что в настоящий момент подготавливаются документы. Предполагается, что расширение ОЭЗ позволит дополнительно привлечь 13,7 млрд рублей инвестиций и создать, как минимум, 750 рабочих мест.

К текущему моменту резиденты «Алга» привлекли 2,7 млрд рублей. Всего заявлено было 35 млрд.