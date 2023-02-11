Глава ГИБДД Башкирии обратился к местным жителям из-за ухудшения погоды

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов 11 февраля опубликовал в социальных сетях предупреждение из-за ухудшения погоды. По информации руководителя ведомства, в отдельных районах уже начались снегопады, видимость в которых составила до 500 метров. На дорогах также наблюдаются гололедица и снежный накат.

– Рекомендую водителям быть более внимательными в неблагоприятных погодных условиях. При сильном ухудшении погоды, лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния, – отметил Севастьянов.

По его словам, в настоящий момент на дорогах республики дежурят инспекторы. Все они ориентированы на оказание помощи.