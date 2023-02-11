Два человека пострадали в аварии на трассе в районе Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии сообщили об аварии, которая произошла 10 февраля в Иглинском районе. В результате ДТП, по информации ведомства, пострадали два человека.

В настоящий момент известно, что столкновение зарегистрировано на 1507 км дороги М5 "Урал". В момент происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2109 48 лет столкнулся на перекрестке с «Дэу Нексией», выезжая с второстепенной дороги на главную.

В результате произошедшего пострадали водитель ВАЗа и его 35-летняя пассажирка. В настоящий момент причины ЧП устанавливаются.