В Уфе поймали напавших на пенсионеров в дачном доме преступников

Фото: МВД Башкирии

В МВД Башкирии сообщили о задержании двух мужчин, которые напали на семейную пару 4 февраля. Фигурантам уголовного дела нужны были деньги. Чтобы достичь желаемого, они вломились в дом своих жертв, уточнили в ведомстве.

По информации начальника следственного подразделения по Уфимскому району Ларисы Шагиевой, злоумышленники проникли в дом 55-летней уфимки и ее супруга, а после требовали деньги, угрожая ножом и, применяя насилие. В какой-то момент подозреваемые, со слов пострадавших, сковали хозяина дома в наручники, связали ноги и начали его пытать. Вспугнуть преступников удалось приехавшим друзьям жертв.

В результате случившегося хозяина дома госпитализировали. По факту ЧП возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемых сейчас задержали, ими оказались уроженцы Уфы и Ишимбая. В полиции не исключают причастность преступников к аналогичной серии преступлений.