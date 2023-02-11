Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 февраля 2023 5:11

Во время СВО погиб 36-летний доброволец батальона имени Шаймуратова из Башкирии

Прощание с Дмитрием Ипаевым пройдет сегодня, 11 февраля
Источник:kp.ru
Фото: Забир Габдуллин

Фото: Забир Габдуллин

Глава администрации Калтасинского района Забир Габдуллин сообщил на своей странице в социальных сетях о гибели жителя села Краснохолмский в специальной военной операции. По предоставленным данным, речь идет о 36-летнем добровольце батальона имени Шаймуратова Дмитрии Ипаеве.

– В школе Дмитрий хорошо учился, проявлял интерес к спорту. Он был серьезным, ответственным, очень добрым. Ему можно было дать любое поручение, никогда не отказывал в помощи и доводил начатое дело до конца, – отметил Габдуллин.

Глава района сообщил, что Дмитрий Ипаев носил звание младшего сержанта. В добровольческий отряд он вступил в июне 2022 года. До этого, в 2008-2009 годах, проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Прощание с Дмитрием состоится сегодня, 11 февраля, в поселке Краснохолмский. Желающие проводить воина в последний путь, могут прийти в парк Победы в 10:00.