Хабиров встретился с родными погибших бойцов СВО

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10 февраля в Илишевском районе Башкирии глава республики Радий Хабиров встретился с родными военнослужащих Марата Мустафина, Рустама Зиганшина, Ильгиза Сайфуллина, Эльвира Якупова, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.

Хабиров выразил соболезнования родителям бойцов и поблагодарил их за воспитание сыновей, а также передал ордена Шаймуратова, которыми бойцы были награждены посмертно. Глава предложил родным военнослужащих пройти лечение в республиканском кардиологическом центре.

– Вы можете обратиться в администрацию района, они выделят транспорт. Вам обязательно надо поправить свое здоровье. Понимаю, сыновей и мужей уже не вернуть. Но надо жить дальше, – заявил Радий Хабиров.

Родители бойцов попросили главу региона помочь с ремонтом дорог и решить вопрос с отоплением социальных объектов. Хабиров поручил главе администрации Илишевского района своевременно реагировать на просьбы родных погибших военнослужащих.