В Башкирии выявили 21 нелегальную финансовую организацию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии в 2022 году выявили 21 нелегальную финансовую организацию. Об этом рассказала пресс-служба Национального банка республики.

Среди этих компаний 18 «черных кредиторов» (организации, которые выдают займы, не имея на это права), две финансовые пирамиды, а также одна контора, которая выдавала себя за профессионального участника рынка ценных бумаг.

Например, по принципу финансовой пирамиды работал проект «Дари–Получай». Организаторы призывали граждан вкладывать деньги, гарантируя при этом доход за счет приглашения новых клиентов. Другая пирамида под названием «Краудлендинг лимитед» ранее она действовала под брендом «БашАктивФинанс», которой судом было запрещено привлекать средства граждан. Тем не менее, контора просто сменила имя и продолжила свою деятельность.