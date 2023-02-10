В Уфе мужчина в камере отдела полиции позвонил 102 и заявил о заложенной бомбе

Фото: Объединённая пресс-служба судов Башкирии

В Уфе 47-летний Альберт Галлямов, сидя в камере отдела полиции, позвонил с мобильного по номеру 102 и заявил о заложенной в учреждении бомбе. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Инцидент случился 9 февраля. К счастью, информации, которую сообщил мужчина, была ложной. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ленинский районный суд, рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения уфимцу и удовлетворил его, постановив заключить Галлямова под стражу до 9 апреля.

– В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя, – сообщила пресс-служба судов.