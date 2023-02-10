В Уфе на 2 месяца закроют движение по улице Рудольфа Нуреева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе на два месяца закроют движение по улице Рудольфа Нуреева. Об этом расскзали представители предприятия «Уфаводоканал».

Движение транспорта будет частично ограничено на участке от жилого дома №16 до котельной напротив строения №171/3 на улице Российской. На территории с сегодняшнего дня, 10 февраля, до 30 апреля будет проводится строительство водопровода.

– Возможны затруднения движения транспорта. Просим водителей быть осторожными на данном участке пути. «Уфаводоканал» приносит извинения жителям за временные неудобства, – заявило предприятие в своем обращении к гражданам.