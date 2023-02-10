В Башкирии построят молочную ферму за 1,3 млрд рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Илишевском районе Башкирии построят молочную ферму на 1200 коров. Об этом рассказала пресс-служба главы республики.

Соглашение о строительстве комплекса было заключено еще в декабре 2022 года. Стоимость проекта составляет 1,3 миллиарда рублей, предполагается создание 40 новых рабочих мест. На территории в минувшем году были завершены подготовительные работы, в мае начнется возведение корпусов новой фермы: два коровника, родильное отделение, доильно-молочный блок и вспомогательные здания.

Завершить монтажные работы планируется в 2025 году. Предполагается, что производственная мощность предприятия составит 11 тысяч тонн молока в год.

– После начала работы новый комплекс объединят с действующей фермой МТС «Центральная» на 900 коров, которая расположена на соседней площадке, – добавила пресс-служба главы Башкирии.