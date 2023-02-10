В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб 37-летний мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня вечером, 10 февраля, в башкирском городе Салават при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось в однокомнатной квартире в многоквартирном доме улице Уфимской. Из здания сотрудниками чрезвычайного ведомства было эвакуировано 10 человек, среди которых один ребенок. До прибытия пожарных из строения самостоятельно эвакуировалось пять человек, среди них – две несовершеннолетних.

Открытое горение специалистам удалось ликвидировать менее чем за 15 минут. К сожалению, в ходе тушения был обнаружено тело 37-летнего мужчины. Причину пожара устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.