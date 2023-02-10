В Уфе потребовалась помощь медиков и спасателей 26-летнему парню

Фото: УГЗ по Уфе

Сегодня, 10 февраля, в Кировском районе Уфы потребовалась помощь медиков и спасателей 26-летнему парню. О произошедшем рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Инцидент случился в микрорайоне «Зеленая роща». Молодой человек вместе с мамой выгуливал собаку в лесном массиве недалеко от улицы Аврора. В какой-то момент животное устремилось вниз к оврагу, и хозяин отправился следом, но подняться по тропинке обратно уже не смог. Парень почувствовал сильное недомогание и боль в области сердца.

Мама молодого человека увидела, что сыну плохо, и тут же ринулась к нему. Она попыталась помочь, но осознала, что ситуация требует вмешательства спасателей, и позвонила по номеру 112. Прибывшие сотрудники уфимского УГЗ провели осмотр пострадавшего, аккуратно уложили его на носилки и транспортировали наверх до машины скорой помощи, на которой медики доставили молодого человека в больницу.