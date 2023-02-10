В Башкирии в 2023 году отремонтируют 77 школ

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии в 2023 году отремонтируют более 70 школ. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

В своей публикации руководитель региона поведал о ремонте в школе №4 в селе Верхнеяркеево. Теперь в учреждении, по словам Хабирова, «современные удобные классы, обновленные спортивный и актовый залы и красивая столовая». Также были обновлены еще 62 школы.

В этом году власти, как утверждает глава республики, планируют отремонтировать еще 77 школ.

– В общей сложности за два года программа затронет 55 тысяч детей. Это огромная поддержка для нашей системы образования, – заявил Радий Хабиров.