Под Уфой запустят производство продукции для нефтегазовой отрасли за 500 млн рублей

Фото: pravitelstvorb.ru

Под Уфой запустят производство продукции для нефтегазовой отрасли. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Корпорация развития республики и предприятие «Россильбер» заключили соглашение о резидентстве в индустриальном парке «Уфимский». Организация планирует создать на территории производству смазочно-охлаждающей жидкости для использования в нефтегазовой промышленности.

Инвестор намеревается вложить в проект более 500 миллиона рублей и создать более 100 новых рабочих мест.

– На сегодняшний день совместно с инвестором мы прорабатываем организационные вопросы локализации производства на территории «Уфимского», а также взаимодействуем в части разработки финансовой модели и бизнес-плана, – сообщил гендиректор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.