В СВО погиб командир взвода из Башкирии Наиль Габбасов

Фото: аккаунт в социальных сетях Рустама Шарипова

В ходе специальной военной операции погиб житель Хайбуллинского района Башкирии Наиль Габбасов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава администрации муниципалитета Рустам Шарипов.

Молодой человек закончил Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище. После учебы его распределили в военную часть в Ростовской области. С сентября прошлого года на посту командира взвода принимал участие в СВО.

– Выражаю глубокое соболезнование семье и близким Наиля Ринатовича, – написал Рустам Шарипов.

Церемония прощания с Наилем Габбасовым завтра, 11 февраля, в 12:15 в селе Акъяр перед зданием призывного пункта на улице Махмута Гареева, 40.