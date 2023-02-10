В Уфе пройдут массовые рейды против пьяных водителей

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Сегодня и завтра, 10-11 февраля, в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Мероприятия направлены на предупреждение нарушений безопасности дорожного движения. Особое внимание во время проверок сотрудники дорожной полиции будут уделять пресечению управления транспортом пьяными водителями, а также выявлению нарушений при перевозке детей.

ГИБДД башкирской столицы проявлять во время проверок внимательность и вежливость.

– Используйте ремни безопасности, соблюдайте установленный боковой интервал и дистанцию, воздержитесь от поездок в состоянии опьянения, – заявили представители ведомства.