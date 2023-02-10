В Башкирии на создание беспилотников выделят 190 млн рублей

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В Башкирии в 2023 году на создание беспилотников выделят почти 200 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

В этом году республиканское Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики и Фондом развития промышленности Башкирии запустят программу для производителей беспилотных летательных аппаратов. Власти прорабатывают механизмы выдачи грантов на приобретение сырья и комплектующих для изготовления устройств, и уже в этом году на эти предполагается выделить 190 миллионов рублей.

– В регионе есть производители БПЛА, которые могут пополнить оборотные средства за счет регионального фонда, – сообщила пресс-служба правительства республики.