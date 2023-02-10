В Башкирии 11 февраля ожидаются снегопады и морозы до -19 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 11 февраля, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах ожидаются небольшие снегопады и гололед. Ветер будет юго-западный, южный три-восемь метров в секунду, на востоке республики – 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит -8,-13°, на юго-востоке Башкирии она упадет до -19°. Днем ожидается -4,-9°.

На некоторых участках республиканских автомобильных дорог, согласно прогнозу метеорологов, будет гололедица. Ночью и утром – туман, из-за него видимость ухудшится до 500-1000 метров.