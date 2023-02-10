За неделю на рабочем месте в Башкирии скончались четыре человека

За минувшую неделю на рабочем месте в Башкирии скончались четыре человека

За минувшую неделю на рабочем месте в Башкирии скончались четыре человека. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила Гострудинспекция республики.

– Поступило четыре извещения о так называемой «естественной смерти» на рабочем месте, хотя ничего естественного в ситуации, когда работник внезапно скончался во время выполнения своих трудовых обязанностей, конечно же, нет, – передали в ведомстве.

Среди умерших сотрудников оказались 57-летний слесарь-трубопроводчик, 52-летний электрогазосварщик, 33-летний водитель и 30-летний грузчик. В Гострудинспекции отметили, что в поступивших к ним извещениях было сказано, что смерть сотрудников наступила из-за «резкого ухудшения самочувствия».

Всего в 2022 году Гострудинспекция расследовала 109 случаев смерти на рабочем месте, причинами 53 из них стали не проблемы со здоровьем людей, а производственные травмы.