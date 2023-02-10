Школам одного из районов Уфы запретили отмечать День святого Валентина после жалоб

Администрация Октябрьского района Уфы запретила школам отмечать День святого Валентина после того как на него пожаловались местные жители Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Октябрьского района Уфы запретила школам отмечать День святого Валентина после того как на него пожаловались местные жители. 9 февраля о рекомендации не проводить праздник учебных учреждениях сообщила начальница отдела образования района Гузаль Адуллина.

– В планах воспитательной работы в общеобразовательных организациях мероприятия 14 февраля «День Валентина» не запланированы. С руководителями общеобразовательных учреждений проведено совещание. Им указано на недопустимость пропаганды «Дня Валентина». Рекомендовано провести разъяснительную работу с педагогическими коллективами по данному вопросу, не организовывать мероприятия, посвященные этому дню, – заявила чиновница.

Напомним, с требованием запретить отмечать День всех влюбленных в школах к главе Башкирии Радию Хабирову обратилась местная жительница. По ее словам, праздник является «чуждым», «подрывает семейные ценности россиян» и «пропагандирует свободные отношения».